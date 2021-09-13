Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. До этой победы его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал Открытых чемпионатов США и Австралии, в прошлом году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.