"Химки" имеют задолженность по зарплате перед футболистами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" имеет задолженность по заработной плате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

"Там есть определенные финансовые проблемы, - сказал Зотов. - Я знаю, что там есть задержки по заработной плате в этом сезоне и есть частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон. С чем это связано, пока сказать не могу".

"Надеюсь, что в ближайшее время клуб эти задолженности погасит. Пока никаких обращений со стороны футболистов в юрисдикционные органы РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС) не было. Смотрим за ситуацией, задержки по зарплате и премиальным бывают периодически почти во всех клубах", - добавил Зотов.

"Химки" после семи туров занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 6 очков. В прошлом сезоне подмосковный клуб финишировал на восьмом месте в таблице чемпионата России.