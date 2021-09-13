"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в заключительном матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
На 29-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Краснодара" Урош Спаич, счет сравнял Эдуард Сперцян (65). На 30-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк и покинул поле, спустя 12 минут его партнер по команде Реми Кабелла не сумел реализовать пенальти.
За четыре сезона в РПЛ эта красная карточка для Крыховяка стала четвертой. "Ростов" не может обыграть "Краснодар" в чемпионате с апреля 2014 года (2:0), потерпев с тех пор шесть поражений и восемь раз сыграв вничью.
По итогам семи туров "Краснодар" располагается на седьмой строчке таблицы чемпионата, набрав 10 очков. Команда Юрия Семина с 6 очками идет 12-й.
В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 18 сентября сыграют в гостях с грозненским "Ахматом". "Ростов" в тот же день встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Сочи
|7
|5
|0
|2
|12-5
|15
|3
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|4
|Рубин
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|5
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6
|Нижний Новгород
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|7
|Краснодар
|7
|3
|1
|3
|12-9
|10
|8
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|10
|Ахмат
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|Ростов
|7
|1
|3
|3
|8-13
|6
|13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|6-12
|6
|14
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|8-12
|5
|15
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|9-15
|5
|16
|Урал
|7
|0
|2
|5
|2-13
|2