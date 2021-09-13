"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в заключительном матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

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На 29-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Краснодара" Урош Спаич, счет сравнял Эдуард Сперцян (65). На 30-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк и покинул поле, спустя 12 минут его партнер по команде Реми Кабелла не сумел реализовать пенальти.

За четыре сезона в РПЛ эта красная карточка для Крыховяка стала четвертой. "Ростов" не может обыграть "Краснодар" в чемпионате с апреля 2014 года (2:0), потерпев с тех пор шесть поражений и восемь раз сыграв вничью.

По итогам семи туров "Краснодар" располагается на седьмой строчке таблицы чемпионата, набрав 10 очков. Команда Юрия Семина с 6 очками идет 12-й.

В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 18 сентября сыграют в гостях с грозненским "Ахматом". "Ростов" в тот же день встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".