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Футбол в России

"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Краснодарцам удалось сравнять счет, играя в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка
Футболист "Краснодара" Алексей Ионов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболист "Краснодара" Алексей Ионов
© Антон Новодережкин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в заключительном матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

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На 29-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Краснодара" Урош Спаич, счет сравнял Эдуард Сперцян (65). На 30-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк и покинул поле, спустя 12 минут его партнер по команде Реми Кабелла не сумел реализовать пенальти.

За четыре сезона в РПЛ эта красная карточка для Крыховяка стала четвертой. "Ростов" не может обыграть "Краснодар" в чемпионате с апреля 2014 года (2:0), потерпев с тех пор шесть поражений и восемь раз сыграв вничью.

По итогам семи туров "Краснодар" располагается на седьмой строчке таблицы чемпионата, набрав 10 очков. Команда Юрия Семина с 6 очками идет 12-й.

В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 18 сентября сыграют в гостях с грозненским "Ахматом". "Ростов" в тот же день встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит752016-817
2Сочи750212-515
3Локомотив743012-615
4Рубин742112-514
5Динамо741211-813
6Нижний Новгород73229-811
7Краснодар731312-910
8ЦСКА731310-810
9Спартак73138-710
10Ахмат73049-129
11Крылья Советов72146-97
12Ростов71338-136
13Химки71336-126
14Уфа71248-125
15Арсенал71249-155
16Урал70252-132

 

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