Россияне отдают приоритет укреплению здоровья, а не внешнему виду при занятиях фитнесом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Посетители российских фитнес-клубов после пандемии коронавируса начали отдавать предпочтение укреплению иммунитета и здоровья, а не улучшению внешнего вида. Об этом говорится в опросе Национального фитнес-сообщества, проведенного среди 9,4 тыс. человек.

"Пандемия изменила мотивы россиян к занятиям физкультурой и спортом. Теперь главным стимулом 75,3% посетителей фитнес-клубов считают развитие физических качеств, укрепление иммунной системы и здоровья в целом. С большим отрывом на втором месте теперь такой мотив, как желание улучшить внешний вид - 24,7%", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Глава фитнес-сообщества Елена Силина рассказала агентству, что "общепринятым стимулом к занятиям фитнесом и другими физкультурно-спортивными видами до 2020 года являлось улучшение внешнего вида, формирование красивой фигуры тела - больше половины пользователей фитнес-услуг именно поэтому регулярно посещали фитнес-клубы".

Исследование также выявило, что посетители фитнес-клубов стали чаще выбирать определенный вид занятий, например, только тренировки в тренажерном зале или только плавание в бассейне, отметила Силина. По ее словам, даже посещая крупные многофункциональные клубы они чаще отдают предпочтение студийным форматам занятий. Именно в период пандемии выросла популярность узкопрофильных студий - йоги, пилатеса, кроссфита и т.д. Люди выбирают "направление занятий по душе, уходят в студии за ламповой атмосферой и с небольшим количеством занимающихся".

"Потребители фитнес-услуг стали более избирательно подходить и к выбору клубных карт по срокам действия. Они стремятся приобретать их на небольшой промежуток времени - 3, 6 месяцев, либо подыскивают наиболее удобные варианты: короткий и дешевый абонемент, карту на определенное количество занятий или разовые тренировки с персональным инструктором. Причина - неопределенная ситуация, связанная с развитием пандемии: россиянам достаточно сложно планировать что-либо на длительный период. При этом они с удовольствием приобретают годовые карты у крупных игроков рынка, а также у тех представителей фитнес-бизнеса, которые за время пандемии продемонстрировали стабильность и на данный момент дают гарантии", - уточнила собеседница агентства, комментируя результаты исследования.

Кроме того, более выраженной стала потребность в максимально удобной локации фитнес-клуба - "на расстоянии шаговой доступности", чтобы минимизировать перемещения в общественном транспорте и снизить риски заразиться вирусом, а также в связи с экономией времени в силу высокой занятости, добавила Силина.

Вовлечение россиян в занятия физкультурой

Согласно исследованию, 79,4% опрошенных считают занятия физической культурой основным компонентом в сохранении работоспособности, улучшении здоровья и качества жизни.

Наиболее активными пользователями фитнес-услуг являются граждане от 30 до 39 лет - 39,1%. Показатель вовлеченности в физкультурно-оздоровительные занятия среди молодежи от 20 до 29 лет - 32,8%. Из старшей возрастной категории (от 40 до 54 лет) регулярно тренируются в фитнес-клубах 24,2%. А наименее вовлечены в занятия физической культурой россияне от 55 лет и старше 65 - всего 3,9%, говорится в материалах исследования.

Для людей "серебряного возраста", как пояснила Силина, устанавливается льготная стоимость на клубные карты - от 25% до 55% от обычной суммы, вводятся специальные группы для людей старше 55 лет со скидкой 50%, внедряются программы занятий "Активное долголетие" с бонусами от 20% до 35%, предоставляются подарочные карты для близких и родных членов клуба на утреннее и дневное посещение.

"В общественном сознании россиян уровень понимания важности занятий физической культурой и спортом высокий: 79,4% респондентов считают, что физическая культура необходима на протяжении всей жизни и является главным компонентом в сохранении работоспособности, здоровья, улучшения качества жизни и ее продолжительности. Такой точки зрения практически одинаково придерживаются россияне всех возрастных групп. При этом лишь 20,6% имеют другое мнение", - отметила Силина.

Исследование проводилось в рамках реализации федерального проекта "Сила спорта", направленного на увеличение доли физически активного населения России и содействие в достижении установленных целевых показателей, закрепленных в Стратегии развития физической культурой и спортом РФ. Эта доля должна вырасти к 2024 году до 55%, к 2030 году - до 70%.

О фитнес-сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ.

В составе организации 9 профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.