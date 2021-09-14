Шесть молодых российских паралимпийцев получат по 500 тыс. рублей от фонда "Параспорт"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Шесть молодых спортсменов российской паралимпийской сборной, занявшие четвертые и пятые места на Играх в Токио, получат гранты от фонда "Параспорт". Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, заняв четвертое место в медальном зачете. В преддверии Паралимпиады фонд поддержки спортсменов-паралимпийцев "Параспорт" Олега Бойко и Паралимпийский комитет России приняли решение о выделении грантов спортсменам в возрасте до 20 лет, которые на Паралимпиаде в Токио займут 4-5-е места. Инициатива, принадлежащая Бойко, была призвана мотивировать на новые достижения в спорте атлетов, которые при должной поддержке способны уже на ближайших стартах вырваться в лидеры международного паралимпийского спорта.

"В Токио на спортивных аренах в составе сборной России выступали молодые и талантливые спортсмены - золотой резерв нашей команды. Они, несмотря на свой возраст, с достоинством представляли нашу страну и внесли весомый вклад в медальный зачет страны, но, к сожалению, некоторым из них совсем немного не хватило для завоевания медалей. Инициатива основателя фонда "Параспорт" Олега Бойко о материальной поддержке таких спортсменов актуальна и востребована, и благодаря этим грантам спортсмены получат дополнительную мотивацию для продолжения занятий спортом и стремлению к дальнейшему спортивному совершенствованию. По итогам Игр грантовую поддержку в размере полумиллиона рублей получат пловцы Зоя Щурова, София Поликарпова, Никита Казачинер и Мария Латрицкая, легкоатлет Давид Джатиев и велосипедистка Алина Пунина", - сообщил Рожков.

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