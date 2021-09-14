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Лига конференций

Судейская бригада во главе с Левниковым обслужит матч группового этапа Лиги конференций

Встреча финского клуба ХИК и австрийской команды ЛАСК пройдет в Хельсинки 16 сентября

ТАСС, 14 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч первого тура группового этапа Лиги конференций между финским клубом ХИК и австрийской командой ЛАСК. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча пройдет в Хельсинки 16 сентября.

Ассистентами Левникова будут россияне Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервным судьей будет Владислав Безбородов.

На матч группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотив" и французским "Марселем", который состоится в Москве в четверг, назначена бригада судей из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.

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