Судейская бригада во главе с Левниковым обслужит матч группового этапа Лиги конференций

ТАСС, 14 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч первого тура группового этапа Лиги конференций между финским клубом ХИК и австрийской командой ЛАСК. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча пройдет в Хельсинки 16 сентября.

Ассистентами Левникова будут россияне Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервным судьей будет Владислав Безбородов.

На матч группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотив" и французским "Марселем", который состоится в Москве в четверг, назначена бригада судей из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.