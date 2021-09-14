Терюшков назвал слухами информацию о долгах в футбольном клубе "Химки"

В понедельник генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что в "Химках" есть определенные финансовые проблемы. По его словам, в клубе есть задержки по заработной плате в этом сезоне, а также частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон.

"Нет, таких проблем нет, я не знаю, откуда возникают такие вопросы, но долгов нет, - сказал Терюшков. - Все в порядке, может быть, бухгалтерия на день-два задержала, долгов точно нет, деньги есть. Это как с [Резиуаном] Мирзовым приблизительная история, что он не играет, потому что мы договорились со "Спартаком". Долгов нет, какие-то слухи, сплетни, не знаю, что это".

В следующем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" 18 сентября в гостях сыграют с "Уфой". "На следующий матч мы едем побеждать, теперь уже точно, потому что все тяжелые игры прошли - с "Зенитом", "Спартаком" и "Сочи", - отметил Терюшков. - Понятно, что было тяжело зацепиться за очки. Теперь наша задача в следующих играх побеждать, будет тяжелый матч дома с "Локомотивом". С "Арсеналом", "Уфой" мы точно нацелены на три очка".

"Пока не могу сказать относительно участия Мирзова [в матче] с "Уфой". Будем надеяться, что медицинский штаб ему разрешит играть, может, не полный матч. Хотелось бы, конечно, чтобы он сыграл", - заключил Терюшков.

"Химки" после семи туров занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.