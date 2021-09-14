РФС рассмотрит скандирования болельщиков во время матча "Спартак" - "Химки"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит скандирования болельщиков во время матча седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и подмосковными "Химками". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится 15 сентября в очном формате и начнется в 12:00 мск.

"Удалений [в этом туре] нет в премьер-лиге, прямых красных карточек имеется в виду, - сказал Григорьянц. - В основном в повестку входят вопросы нарушения санитарного регламента, вопросы, связанные со скандированиями [болельщиков] и использованием пиротехники, выходы за пределы технической зоны".

"Что касается скандирований, то это в том числе матч "Спартак" - "Химки". С пиротехникой - на игре "Арсенал" - ЦСКА", - добавил собеседник ТАСС.

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Химки" со счетом 3:1. Красно-белые с 10 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, подмосковный клуб, набрав 6 очков, располагается на 13-й позиции.