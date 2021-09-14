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Паралимпиада в Токио

Все результаты тестов паралимпийцев на ковид перед встречей с Путиным были отрицательными

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что после прибытия из Токио спортсмены прошли семидневный карантин на спортивной базе "Озеро Круглое"
© Валерий Мельников/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тестирования на коронавирус победителей и призеров Паралимпийских игр в Токио перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным не выявили положительных результатов. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

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Встреча паралимпийцев с Путиным прошла 13 сентября, на мероприятии президент страны отметил, что в его окружении возникают проблемы с коронавирусом и заявил, что в скором времени может уйти на карантин. Во вторник Путин объявил об уходе на самоизоляцию.

"Все российские паралимпийцы, находившиеся на встрече с главой государства, прошли обязательный семидневный карантин в условиях федеральной спортивной базы "Озеро Круглое" сразу после прибытия из Токио, - сказал Рожков. - В течение карантина каждый участник встречи был трижды протестирован на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также дважды сдал кровь на наличие антител. В ходе тестирования на коронавирусную инфекцию у паралимпийцев не было выявлено ни одного положительного результата".

Рожков отметил, что все члены паралимпийской делегации также проходили ежедневное тестирование на ковид во время пребывания на Паралимпийских играх в Токио.

Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

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