В Москве презентовали книгу "Зал славы отечественного хоккея"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Состоялась презентация альбома "Зал славы отечественного хоккея". Издание книги приурочено к 75-летию российского хоккея, которое будет отмечаться в стране в декабре.

Презентация альбома прошла во вторник в Музее хоккея в Москве. В ней приняли участие заслуженные игроки и тренеры Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Борис Майоров, Александр Якушев, Станислав Петухов.

Зал славы отечественного хоккея был создан в январе 2004 года. Сейчас в него включены 147 хоккеистов, тренеров, функционеров, судей. Автором альбома является Сергей Сочилин, в его создании приняли участие Федерация хоккея России и Продюсерский центр "Динамо". "Мы расширили наш формат, речь идет не только о динамовской семье, а о всех ветеранах, которые прославляли честь нашей страны - Советского Союза и Российской Федерации. Многие из них находятся в этом зале", - сказал генеральный директор московского "Динамо" Михаил Тюркин.

"Примечательно, что вчера, 13 сентября, было 40 лет с матча сборной Советского Союза с командой Канады на Кубке Канады, который завершился победой 8:1. Я хочу напомнить, что это была Канада, ведомая Уэйном Гретцки - лучшим игроком мира, лучшим после наших хоккеистов", - добавил он.

Работа над созданием альбома продолжалась два с половиной года. "Биография нашего хоккея, конечно же, славная, - заметил Майоров. - Мы были примером для всего хоккейного мира, кроме Канады, потому что там свои законы, профессиональные законы, они мало обращали внимания на то, что творится за океаном. Но если бы не было многочисленных побед отечественного хоккея на мировых чемпионатах, никакая бы НХЛ не предложила нам сыграть серию матчей [1972 года]. НХЛ заинтересовалась, что же это за русские раз за разом всех обыгрывают и становятся чемпионами мира".

"Вы создали великолепную книгу, это большой подарок к 75-летию отечественного хоккея, - сказал Якушев. - Мы вам благодарны от чистого сердца, как и болельщики, которые приобретут книгу. Низкий поклон вам за это".