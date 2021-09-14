{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Матч Лиги Европы "Спартак" - "Легия" смогут посетить до 13,5 тыс. зрителей

Роспотребнадзор увеличил разрешенную вместимость с 3 тыс.
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стадион "Открытие Банк Арена" разрешили заполнить на 30% на матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским "Спартаком" и польской "Легией". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

На эту тему
"Локомотиву" разрешили заполнить стадион на 30% на матче Лиги Европы с "Марселем"
"Локомотиву" разрешили заполнить стадион на 30% на матче Лиги Европы с "Марселем"

"Разрешенная вместимость на матч с "Легией" составит 30%", - сказал Мележиков.

Встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей. До этого разрешенная вместимость составляла 3 тыс. человек. Роспотребнадзор подчеркивает, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев заражения коронавирусом.

Матч "Спартак" - "Легия" пройдет 15 сентября, начало - 17:30 мск.

Лига Европы
"Локомотиву" разрешили заполнить стадион на 30% на матче Лиги Европы с "Марселем"
На игру 16 сентября допустят не более 8 тыс. болельщиков
"Локомотиву" разрешили заполнить стадион на 30% на матче Лиги Европы с "Марселем"
Читать полностью