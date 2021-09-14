Дюков: Кашшаи не получил компенсацию за уход с поста главы департамента судейства РФС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Венгр Виктор Кашшаи не получил денежную компенсацию после ухода с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил журналистам по итогам заседания попечительского совета организации президент РФС Александр Дюков.

В понедельник пресс-служба РФС сообщила об уходе Кашшаи, который занимал данный пост с января 2020 года. На данный момент за административные вопросы отвечает заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.

"Нет, [ушел без компенсации], это была его инициатива, он покинул РФС. Мы благодарны за ту работу, которую проделал Виктор. Понятно, что мы всегда недовольны судейством, но если объективно посмотреть на то, что происходит с судейством, мы увидим, что за последние два года такую положительную динамику", - сказал Дюков.

"Количество ключевых ошибок, неисправленных системой видеоассистента арбитра, становится все меньше. Мы видим, что наши судьи привлекаются к обслуживанию важных матчей: работа на чемпионате Европы и в Суперкубке УЕФА Сергея Карасева, Анастасии Пустовойтовой в финале Олимпийских игр", - заключил глава РФС.

Кашшаи 46 лет, он являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру в 2019 году, последним матчем Кашшаи на международном уровне стала встреча группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (2:0). Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.