Дюков: стоимость медиаправ РПЛ должна зависеть от формата чемпионата

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) понимает, что стоимость прав на показ матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет зависеть от формата соревнований. Об этом журналистам после заседания попечительского совета РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

9 сентября РПЛ сообщила, что проведет тендер на право показывать матчи чемпионата России. Конкурс будет проведен до 11 октября.

"Консультаций [с РПЛ] на данный момент не было, - сказал Дюков. - Мы считаем, что если принимать решение по продаже телевизионных прав, то нужно два вопроса рассматривать совместно - это новый формат, который обсуждается, и телевизионные права. Понимаем, что стоимость телевизионных прав будет зависеть от того формата, который будет принят. Он предполагает большее количество матчей, на наш взгляд, новый формат предполагает больше высокоинтенсивных и меньше проходных матчей, это, безусловно, должно сказаться на стоимости телевизионных прав".

"Что касается переноса тендера, то у нас работает комитет по маркетингу, который рассматривает это, состоялось заседание рабочей группы. Общение и диалог есть, в том числе мы сказали о нашей позиции, что было бы правильно рассмотреть эти два вопроса, потому что они взаимосвязаны. Думаю, что в данном случае РПЛ должна выслушать мнение Российского футбольного союза, потому что у нас тоже есть опыт в реализации прав", - добавил Дюков.

В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкьюб"). Формат "Юпитер-16" предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.