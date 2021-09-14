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Футбол в России

Дюков: процесс обсуждения формата Российской премьер-лиги продолжается

В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube
Президент РФС Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжают обсуждение формата проведения чемпионата страны. Об этом журналистам после заседания попечительского совета организации рассказал президент РФС Александр Дюков.

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В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Формат "Юпитер-16" предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.

"Идет процесс обсуждения формата, хорошо, что есть разные мнения по этому поводу, - сказал Дюков. - В процессе этого обсуждения нам удастся прийти к тому формату, который будет действительно правильным и оптимальным. Есть ряд технических вопросов и по календарю, которые задают клубы, на некоторые нужно дать ответ. Очень важный вопрос - дополнительная стоимость, которая создается в случае перехода на новый формат".

"Сейчас эту оценку, насколько я знаю, делают различные организации. Посмотрим, посчитаем. Через какое-то время будет понятно, какую дополнительную стоимость создаст новый формат. Если она будет существенной, то мне кажется, даже те клубы, которые выступают против, согласятся", - добавил глава РФС.

На общем собрании 1 сентября клубы РПЛ не смогли принять решение по формату чемпионата, взяв один месяц на раздумья.

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