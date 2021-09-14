Дюков заявил, что Школьная футбольная лига заработает в начале 2022 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Школьная футбольная лига начнет работу в начале 2022 года. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания попечительского совета организации президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

1 сентября РФС запустил проект "Футбол в школу". Третьим уроком по физкультуре в школах стал урок футбола.

"Мы в целом обсуждали развитие российского футбола, в том числе очень важный вопрос развития детско-юношеского футбола, - сказал Дюков. - Вы знаете, что мы строим пирамиду развития детско-юношеского футбола, в основании которой массово организованный детско-юношеский футбол, и в том числе мы рассказали о ходе реализации проекта "Футбол в школу". В восьми регионах в 150 школах "пилоты" уже реализуются, но это только начало - в следующем году будет вовлечено в эту работу 2,5 тыс. школ и более 50 регионов. Это не просто футбол в школе, а третий урок физкультуры, который получил официальный статус урока физкультуры".

"Это модуль, утвержденный министерством просвещения, это тренеры, которые получают соответствующую лицензию на бесплатных онлайн-курсах. Соответственно, обучение подготовлено, это конспекты тренировочных занятий, возможность создания спортивных клубов и футбольных секций в школах, которые дополнительно к этим третьим урокам будут проводить тренировки. Команды будут участвовать в соревнованиях, в начале следующего года заработает единая Школьная футбольная лига. Очень важно, чтобы ребята не только тренировались, но и соревновались", - добавил глава РФС.

Дюков напомнил, что РФС проводит всероссийские футбольные школьные фестивали. "В этом году 300 тыс. детей приняли участие, в следующем году будет 500 тыс., - отметил Дюков. - Это важно для вовлечения школьников в занятия футболом. Вершина пирамиды - подготовка спортивного резерва, утверждение спортивной подготовки. Здесь мы ставим задачу повышения качества работы".

"Мы идем по пути создания детских и региональных футбольных центров. В них мы проводим концентрацию лучших ресурсов - инфраструктурных, методических, тренерских, соревновательных. Для того, чтобы более талантливые дети, которые занимаются футболом в регионах, имели возможность получить доступ к методикам и участвовать в соревнованиях", - заключил президент РФС.