Капитан "Спартака" Широков рассказал о реакции команды на ошибку Мамкина в игре против СКА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Никто из игроков "Спартака" не упрекал защитника Михаила Мамкина за ошибку в моменте с первой пропущенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом журналистам рассказал капитан красно-белых Сергей Широков.

Во вторник "Спартак" дома уступил СКА со счетом 0:2. Первую шайбу забросил Антон Бурдасов после ошибки Мамкина у ворот Оскара Данска.

"Никто ему и слова не сказал, все бывает. Хоккей - это игра ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает. Случилось - ничего страшного, мы одна команда, у всех бывает, нужно про это забыть и двигаться дальше. Ничего не переворачивается в душе [после таких моментов], просто немного выбивает из ритма, а дальше, думаю, мы собрались, но пропустили ненужный гол в меньшинстве", - сказал Широков.

"Ничего не случилось, шла равная игра до первой ошибки, которую мы совершили, после этого пытались что-то сделать, но не получилось. Считаю, что сегодня могли и должны были забивать в большинстве, будем над этим работать, потому что через такие игры команда становится сильнее. Все ребята старались, бились, Оскар здорово отыграл свой первый матч, мы старались его поддержать, так что будем работать. Обидное поражение, потому что достаточно неплохо играли", - отметил хоккеист.

Также Широков ответил на вопрос о желании попасть в состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине. "Я думаю, что все хотят попасть в сборную играть на Олимпиаде. Дай бог, чтобы был выбор игроков, а дальше - кто поедет, тот и будет играть, а кто нет - будет готовиться дальше. Каждый год все стараются начать сезон сильно, потому что из года в год надо доказывать свою состоятельность и показывать, что ты не просто так играешь на таком уровне", - добавил он.

"Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в шести встречах. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября дома против столичного ЦСКА.