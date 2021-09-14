Тренер "Спартака" высказался о возможном переходе в команду хоккеиста Ковальчука

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Переход олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука в "Спартак" будет большим плюсом для команды. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

В прошедшем сезоне Ковальчук в составе омского "Авангарда" завоевал Кубок Гагарина. 30 апреля нападающий расторг контракт с клубом по взаимному соглашению сторон. На данный момент он является свободным агентом. В августе портал "Чемпионат" сообщил о вероятном переходе Ковальчука в "Спартак".

"Ковальчук в любой команде лидер. Если бы он был у нас, команда была бы чуть более сконцентрирована на игру. Если Илья согласится, то это для нас будет большим плюсом. Любая команда хочет иметь такого лидера", - отметил Миронов.

"Если будет какое-то усиление, то мы будем только рады. Но и сейчас команда в очень хорошем состоянии, друг за друга играют, коллектив подобрался хороший", - добавил главный тренер "Спартака".

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.