"Бавария" второй раз подряд разгромила "Барселону" в Лиге чемпионов

ТАСС, 15 сентября. Германская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла испанскую "Барселону" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Мячи забили Томас Мюллер (33-я минута) и Роберт Левандовский (56, 85). Мюллер забил "Барселоне" седьмой гол в Лиге чемпионов в шести матчах, никто больше него не забивал испанской команде в этом турнире. Левандовский отличился в 18-м матче подряд за "Баварию".

Команды встретились в Лиге чемпионов в 10-й раз, семь игр остались за мюнхенцами, две победы на счету каталонцев, еще одна встреча завершилась вничью. Последний раз "Бавария и "Барселона" встречались в августе 2020 года в четвертьфинале Лиги чемпионов, игра завершилась со счетом 8:2 в пользу команды из Германии. "Барселона" последний раз побеждала "Баварию" в главном еврокубковом турнире в мае 2015 года в рамках полуфинала (3:0).

В параллельном матче группы E киевское "Динамо" дома сыграло вничью с португальской "Бенфикой" (0:0). В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Бенфикой" 29 сентября, "Бавария" в этот же день примет "Динамо".

В группе G матч между французским "Лиллем" и германским "Вольфсбургом" завершился со счетом 0:0.