"Зенит" проиграл "Челси" в первом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов

В составе "Зенита" в матче не смогли принять участие травмированные Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, вышедший в старте Вилмар Барриос мог не сыграть из-за коронавирусных ограничений. У "Челси" не играли претендент на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич.

ТАСС, 14 сентября. Российский футбольный клуб "Зенит" на выезде уступил английскому "Челси" со счетом 0:1 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

"Зенит" попал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, став чемпионом России прошлого сезона. Для петербуржцев этот розыгрыш главного европейского турнира станет третьим кряду и 10-м в общей сложности. В двух прошлых розыгрышах команда Сергея Семака заняла четвертое место в группе, лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала (2011/12, 2013/14, 2015/16).

"Челси" является действующим победителем турнира, в финале команда Томаса Тухеля обыграла английский "Манчестер Сити" (1:0). Всего на счету клуба две победы в Лиге чемпионов (2011/12, 2020/21), в сезоне-2007/08 лондонцы проиграли в финале "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти (1:1, 5:6), встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".

Команды представляют группу Н, в другом матче квартета итальянский "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальмё" (3:0). Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".