Петржела: поражение от "Челси" со счетом 0:1 является неплохим результатом для "Зенита"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минимальное поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" является неплохим результатом для российского футбольного клуба "Зенит". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер петербургского клуба Властимил Петржела.

Во вторник "Зенит" на выезде проиграл "Челси" со счетом 0:1. Английская команда является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф турнира выходят две лучшие команды группы, третья отправляется в плей-офф Лиги Европы.

"Конечно, неплохой результат, проиграли со счетом 0:1 такой команде, как "Челси", ничего страшного, но все равно это проигрыш, - сказал Петржела. - Поражение меня не удивило, я это ожидал. Но это ничего не значит, это Лига чемпионов, тяжелый турнир".

"Как оцениваю шансы "Зенит"? Можно выйти с третьего места в Лигу Европы. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу. Можно сказать, что "Мальмё" и "Зенит" будут бороться за третье место в группе", - добавил Петржела.

Команды представляют группу Н, в другом матче квартета итальянский "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальмё" (3:0). Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".