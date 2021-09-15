Малафеев: "Зенит" выглядел достойно в матче Лиги чемпионов против "Челси"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" показал достойное выступление в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Об этом ТАСС заявил бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев.

Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Челси".

"Зенит" выглядел достойно, плотная игра в обороне, натиск игроков "Челси" очень уверенно сдерживали полузащитники "Зенита". К тому же подопечные Сергея Семака имели очень хорошие моменты для взятия ворот - Клаудиньо, Сердар Азмун. Забей они - и все бы было иначе. До гола Ромелу Лукаку в ворота "Зенита" петербуржцы выглядели целостно и симпатично. Пускай "Зенит" и проиграл, но в целом команда выглядела достойно", - сказал Малафеев.

Также он оценил дебют в Лиге чемпионов голкипера "Зенита" Станислава Крицюка. "Если Крицюк проводит свой второй матч после прихода в "Зенит" и ему доверяют место в воротах в таком статусном матче, то видимо он уже стал основным голкипером в команде", - добавил Малафеев.

"Зенит" и "Челси" представляют группу Н вместе с итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".