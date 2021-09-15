Российский боец Дураев подписал контракт с UFC

В ночь на 15 сентября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) Дураев победил бразильца Кайо Биттенкура болевым приемом в первом раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.

"Я спросил у Уайта: "Тебе нравится моя работа?" Он сказал: "Да". Я три года ждал контракт, теперь выступил, выиграл и готов драться каждый месяц. Дайте мне чемпиона, дай Уиттакера или Каннонье, я с каждым готов драться", - отметил Дураев.

"Альберт - неприятный парень. У него стиль Хабиба, он тебя переводит, доминирует и финиширует. Он сказал, что хочет выступать каждый месяц, мне нравятся такие парни. Ты в UFC", - заявил Уайт.

DWCS является отборочным турниром в UFC. Дураеву 32 года, он является бывшим чемпионом организации ACB. Он не выступал с сентября 2018 года. Всего на его счету 14 побед и три поражения.