{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Дураев подписал контракт с UFC

В ночь на 15 сентября в рамках турнира Dana White’s Contender Series россиянин победил бразильца Кайо Биттенкура болевым приемом в первом раунде

ТАСС, 15 сентября. Россиянин Альберт Дураев стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на 15 сентября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) Дураев победил бразильца Кайо Биттенкура болевым приемом в первом раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.

"Я спросил у Уайта: "Тебе нравится моя работа?" Он сказал: "Да". Я три года ждал контракт, теперь выступил, выиграл и готов драться каждый месяц. Дайте мне чемпиона, дай Уиттакера или Каннонье, я с каждым готов драться", - отметил Дураев.

"Альберт - неприятный парень. У него стиль Хабиба, он тебя переводит, доминирует и финиширует. Он сказал, что хочет выступать каждый месяц, мне нравятся такие парни. Ты в UFC", - заявил Уайт.

DWCS является отборочным турниром в UFC. Дураеву 32 года, он является бывшим чемпионом организации ACB. Он не выступал с сентября 2018 года. Всего на его счету 14 побед и три поражения.

Теги
ММА
Лига чемпионов
"Смотрелись достойно". "Зенит" проиграл "Челси" на старте группового этапа Лиги чемпионов
Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев
"Смотрелись достойно".
Читать полностью