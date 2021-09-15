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НХЛ

Умер двукратный обладатель Кубка Стэнли Фред Стэнфилд

Канадцу было 77 лет

ТАСС, 15 сентября. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Бостона" Фред Стэнфилд умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации выпускников Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Ассоциация выпускников НХЛ глубоко опечалена, узнав, что Фред Стэнфилд скончался в возрасте 77 лет. Он сделал каждую команду, в которой играл, лучше", - говорится в сообщении.

Стэнфилд в разное время выступал за "Чикаго", "Бостон", "Миннесоту" и "Баффало". Всего в лиге он провел 914 матчей, в которых набрал 616 (211 шайб + 405 результативных передач) очков. В составе "Бостона" канадец дважды победил в розыгрыше Кубка Стэнли (1970, 1982).

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