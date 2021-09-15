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Допинг в спорте

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в августе взяли у спортсменов более 920 проб

106 из них отобраны по заказу других тестирующих организаций
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в августе взяли у спортсменов 922 пробы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе в качестве тестирующей организации было собрано 809 проб, семь - на основе заключенных контрактов, - сказал представитель РУСАДА. - По заказу других тестирующих организаций было отобрано 106 проб. Таким образом, всего в августе было взято 922 допинг-пробы".

В январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале - 705, в марте - 701, в апреле - 896, в мае - 1 047, в июне - 1 127, в июле - 641.

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы (годовой план - 7 500).

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