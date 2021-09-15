Большунов, Спицов и Непряева выступят на сентябрьском чемпионате мира по лыжероллерам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Группа лыжников сборной России, готовящаяся к олимпийскому сезону под руководством старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко, примет участие в чемпионате мира по лыжероллерам, который стартует 16 сентября в итальянском Валь-ди-Фьемме. Как сообщил ТАСС Бородавко, одним из участников соревнований будет действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов.

Спицов и Червоткин пострадали в массовом завале на соревнованиях по лыжероллерам в Эстонии

Чемпионат мира по лыжероллерам среди взрослых и юниоров пройдет с 16 по 19 сентября. В первый день соревнований будут разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут состязания в личном спринте, 18-го - в командном. Завершится турнир гонками с общего старта. В чемпионате мира планируют принять участие лыжники из 15 стран.

"На чемпионате мира по лыжероллерам выступят восемь спортсменов из моей группы, - сказал Бородавко. - Это Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Грухвина и Мария Истомина".

Собеседник ТАСС отметил значимость этих соревнований: "Этот сезон олимпийский, лыжный турнир в Пекине будет проходить на высоте. Для нас очень важно иметь возможность сейчас соревноваться на высоте".

21 августа на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии Спицов и Червоткин попали в завал по вине итальянского спортсмена и при падении получили серьезные повреждения кожного покрова на ногах и спине. "Сейчас со спортсменами все в порядке", - сказал Бородавко.

Остальные лидеры сборной России чемпионату мира в Италии предпочли всероссийские соревнования в Тюмени, которые стартуют 15 сентября.