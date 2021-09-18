Суперкубок Единой лиги ВТБ с участием четырех команд стартует в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый в истории баскетбольный Суперкубок Единой лиги ВТБ с участием четырех российских команд стартует 18 сентября в Москве. В новом турнире, который носит имя Александра Яковлевича Гомельского, сыграют ЦСКА, "Зенит", УНИКС и "Локомотив-Кубань".

Три из четырех участников в стартующем сезоне будут представлять Россию в Евролиге - ЦСКА, "Зенит" и УНИКС. Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала ТАСС, что ожидает приезд всех команд в сильнейших составах. Отсюда главная интрига - как проявит себя новобранец ЦСКА Алексей Швед.

Суперкубок пройдет 18 и 19 сентября на "ВТБ-Арене". "Мы являемся соорганизаторами турнира вместе с Москомспортом в этом году. Проводим его на одной из лучших арен для баскетбола в России, она и новая, и вместительная, очень жаль, что предстоящие игры будут проходить не при полных трибунах, - сказала Корстин. - На арене будет соблюдаться социальная дистанция, шахматная рассадка зрителей и обязательное ношение масок".

Составы ЦСКА, "Зенита" и УНИКСа заметно изменились и усилились. В казанской команде теперь играет хорват Марио Хезонья, в стан петербуржцев перебрался Шабазз Напьер, проведший шесть сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В "Локомотиве" тоже есть новичок с опытом игры в НБА - Джонатан Мотли. Все они должны приехать на турнир.

"Турнир новый, но уже понятно, что он будет безумно интересным", - сказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Турнир в этом году не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. По словам Кущенко, в будущем именно с него будет стартовать официальный сезон.

Битва самых богатых клубов

В субботу пройдут встречи УНИКС - "Зенит" (16:00 мск) и ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (19:00 мск). Воскресная программа начнется с матча за бронзовые медали, а в 19:00 мск пройдет финал.

В пятницу на "ВТБ-Арене" прошла традиционная пресс-конференция, на которой обнародовали бюджеты российских клубов. Команды, которые в субботу начнут борьбу за кубок Гомельского, оказались самыми состоятельными в стране.

ЦСКА остается единственным российским клубом Единой лиги ВТБ, чьи доходы в сезоне-2020/21 превысили 2 млрд рублей. Следом в таблице расположились "Зенит" (1,96 млрд рублей) и "Локомотив-Кубань" (1,29 млрд рублей). У УНИКСа доход едва превысил миллиард рублей, но в этом сезоне ситуация должна измениться из-за предстоящего старта команды в Евролиге.

Бюджет самой Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21 оказался профицитным, доходы составили 693,6 млн рублей, расходы - 614,5 млн рублей. "Мы были и остаемся единственным соревнованием в стране, кто открывает бюджеты и настаивает на этом", - подчеркнул в пятницу почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.