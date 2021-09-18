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Фигурное катание

Российская фигуристка Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США

За прокат спортсменка получила 74,75 балла
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Российская фигуристка Александра Трусова занимает первое место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" в американском Норвуде (штат Массачусетс).

За прокат Трусова получила 74,75 балла. Второе место занимает представительница Южной Кореи Ен Чон Пак (71,07 балла), третьей идет американка Габриэлла Иццо (63,93).

В ночь на субботу также выступали танцевальные дуэты. После ритм-танца первое место занимают представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,05), вторыми идут россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (75,21), третьими - представители Южной Кореи Мин Ю Ра и Дэниэл Итон (67,85). Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову.

Произвольную программу девушки представят в ночь на 19 сентября. Позднее в тот же день танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России. Спортсменка тренируется под руководством Тутберидзе.

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Фигурное катание
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