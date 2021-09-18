"Зенит" стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом за первые два месяца сезона

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Зенит" из Санкт-Петербурга стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за первые два месяца нового сезона. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, с июля по август 2021 года были протестированы шесть футболистов этого клуба.

В число шести зенитовцев, проверенных на допинг, вошли вратарь Михаил Кержаков, защитники Дмитрий Чистяков и Даниил Круговой, полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

Всего в июле и августе РУСАДА проверило на допинг двадцать футболистов РПЛ. Кроме игроков "Зенита" также прошли тестирование четыре футболиста московского "Спартака", по два - "Локомотива", "Химок", ЦСКА, "Рубина" и "Краснодара".

После семи туров РПЛ "Зенит" занимает первое место с 17 очками, второе место - у "Сочи" (15 очков), третье - у "Локомотива" (15).