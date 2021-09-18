Мухин чаще других футболистов РПЛ проверялся РУСАДА на допинг с начала года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин является самым проверяемым на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, футболист трижды проходил тестирование в РУСАДА.

20-летний Мухин, по окончании прошлого сезона покинувший московский "Локомотив", за первые два месяца нового сезона РПЛ (июль и август) был протестирован дважды. Еще одну проверку на допинг он проходил в апреле, будучи игроком "Локомотива".

Мухин дебютировал в составе сборной России 27 марта в Сочи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении (2:1), выйдя на замену на 86-й минуте. Всего в составе национальной команды он сыграл пять матчей.

По два раза были протестированы РУСАДА на допинг в 2021 году защитник "Зенита" Даниил Круговой, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и защитник "Химок" Дмитрий Тихий.

Всего РУСАДА в 2021 году протестировало 33 футболистов Российской премьер-лиги.