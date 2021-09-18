Непряева и Грухвина выиграли золото чемпионата мира по лыжероллерам в командном спринте

ТАСС, 18 сентября. Россиянки Наталья Непряева и Анна Грухвина стали победительницами чемпионата мира по лыжероллерам в командном спринте 2х6,5 км. Соревнования проходят в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Россиянки преодолели дистанцию за 25 минут 38,2 секунды, вторыми стали спортсменки из Италии (отставание 13,6 секунды), третьими к финишу пришли украинки (+28,5).

В мужском командном спринте 2х11 км россияне Денис Спицов и Александр Терентьев заняли пятое место, отстав от победивших шведов на 13,5 секунды. Вторыми к финишу пришли норвежцы (+2,2), третьими - украинцы (+3,4).

В заключительный день соревнований в воскресенье пройдет мужской и женский масс-старты.