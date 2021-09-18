Итудис: Суперкубок Единой лиги ВТБ является для ЦСКА важной частью подготовки к сезону

ЦСКА сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ в воскресенье. В субботних полуфинальных матчах "Зенит" обыграл казанский УНИКС со счетом 83:76, ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" (91:78). Оба матча прошли на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Для нас большая честь играть в турнире за приз, носящий имя Александра Гомельского. Это важный турнир для нас. Это подготовка к сезону, но серьезная, - сказал Итудис. - У нас был не оптимальный состав, некоторые игроки еще не могут участвовать в матчах".