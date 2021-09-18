{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Итудис: Суперкубок Единой лиги ВТБ является для ЦСКА важной частью подготовки к сезону

Главный тренер армейцев подчеркнул, что в матче против "Локомотива-Кубани" не все игроки были готовы выйти на паркет
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА рассматривает Суперкубок Единой лиги ВТБ как важную часть подготовки к сезону. Об этом ТАСС рассказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

На эту тему
ЦСКА и "Зенит" сыграют в финале первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ
ЦСКА и "Зенит" сыграют в финале первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ в воскресенье. В субботних полуфинальных матчах "Зенит" обыграл казанский УНИКС со счетом 83:76, ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" (91:78). Оба матча прошли на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Для нас большая честь играть в турнире за приз, носящий имя Александра Гомельского. Это важный турнир для нас. Это подготовка к сезону, но серьезная, - сказал Итудис. - У нас был не оптимальный состав, некоторые игроки еще не могут участвовать в матчах".

Футбол в Италии
"Аталанта" обыграла "Салернитану" в чемпионате Италии. Миранчук вышел в стартовом составе
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Бергамо. Российский футболист был заменен в перерыве
"Аталанта" обыграла "Салернитану" в чемпионате Италии. Миранчук вышел в стартовом составе
Читать полностью