Рекордная результативность. Команды забили 13 голов в трех матчах игрового дня РПЛ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) забили 13 голов в субботних матчах восьмого тура, показав самую результативную игру за один день в текущем сезоне. "Уфа" на своем поле победила подмосковные "Химки" со счетом 3:2, самарские "Крылья Советов" дома выиграли у "Ростова" (4:2), а "Краснодар" на выезде оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:0). В первой игре дня "Уфа" одержала волевую победу над "Химками". В первом тайме команды атаковали обоюдоостро, но счет в матче открыл капитан подмосковного клуба Денис Глушаков - на 44-й минуте Артем Соколов перехватил мяч у Неманьи Милетича в центре поля, пробежал до штрафной и покатил его на Глушакова, который реализовал выход один на один. После перерыва футболисты "Уфы" завладели преимуществом и вскоре забили два гола, на 52-й минуте отличился Гамид Агаларов, на 62-й - Владислав Камилов.

Затем уже футболисты "Химок" активизировались в атаке - два хороших момента было у Резиуана Мирзова, но его удары отразил голкипер "Уфы" Александр Беленов. Тем не менее хозяева смогли забить третий гол на 82-й минуте после подачи со штрафного отличился Агаларов. Для 21-летнего нападающего этот гол стал восьмым в восьми матчах нынешнего сезона, он является лучшим бомбардиром турнира. Итоговый счет в матче установил Глушаков, который реализовал пенальти на 89-й минуте, на счету полузащитника шесть мячей в восьми играх в РПЛ.

До начала игры стало известно, что главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покинул стадион. Позднее он сообщил газете "Спорт-Экспресс", что у него поднялась температура. Его обязанности во время игры исполнял помощник главного тренера Валерий Климов. Как сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, результаты тестов главного тренера "Химок" на коронавирус оказались отрицательными. Отсутствие тренера сказалось на "Химках" После игры генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что команда энергией и желанием заслужила победу над "Химками". "Уже очередной стиль в том, что первый тайм играем не так, как хотелось бы, а во втором сильно добавляем, - сказал Газизов. - Молодцы, что у команды есть характер, это показывает, что мы не сдаемся, в любой ситуации бьемся до конца. Второй тайм выдался шикарным, есть некоторые шероховатости, но в целом шикарный, ребята заслужили победу своим желанием, энергией. Зашел после матча, поблагодарил, думаю, что болельщикам понравилось, пять мячей забито, это всегда нравится".

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На 88-й минуте Агаларову после удара Соколова мяч попал в руку, главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти. "Будем ли обращаться в экспертно-судейскую комиссию? Мы пока смотрим [повтор], хотелось бы на холодную голову посмотреть, - добавил Газизов. - Сложный момент, смотрим с двух ракурсов, с одного - вроде как пенальти, со второго, третьего и четвертого - нет. Сложный эпизод, но хорошо, что он не был ключевым". Терюшков отметил, что отсутствие главного тренера сказалось на футболистах "Химок", поэтому в первые минуты второго тайма "Уфа" владела преимуществом и забила два гола. "Сложно сказать, что произошло в дебюте второго тайма, почему вышли так достаточно вальяжно, наверное, не понятно, - отметил Терюшков. - Думаю, что сказалось отсутствие Игоря Геннадьевича [Черевченко], не было его с командой, это все-таки важно, когда он настраивает команду и перед игрой, и в перерыве. Игра была в принципе равная, интересная - ничего страшного, у нас по практике первые восемь туров не задаются, поэтому будем работать, чемпионат впереди". "Уфа" одержала первую домашнюю победу в этом сезоне, команда имеет в активе восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Химки" с шестью очками располагаются на 14-й позиции. В следующем туре "Уфа" на выезде сыграет с московским "Спартаком", "Химки" примут столичный "Локомотив". Обе встречи пройдут 25 сентября. "Краснодар" прервал неудачную серию в Грозном Во втором матче дня "Крылья Советов" обыграли "Ростов". В составе самарского клуба мячи забили Сильвие Бегич (50-я минута), Максим Глушенков (58) и Владислав Сарвели (90+2), также автогол на счету защитника "Ростова" Баштуша (44). Сарвели ассистировал 16-летний Сергей Пиняев, он дебютировал в РПЛ в матче второго тура против московского "Спартака", в возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России. У гостей отличились Николай Комличенко (23) и Данил Глебов (69).

"Ростов" потерпел первое гостевое поражение под руководством Юрия Семина, который возглавил клуб 4 августа. Он сменил на этом посту Валерий Карпина, который совмещал посты в ростовском клубе и сборной России, а позднее решил сконцентрироваться на национальной команде. "Было много старания и ошибок, особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Давали соперникам создавать моменты, у нас тоже были шансы, могли поменять счет в свою сторону, но таков футбол: кто больше ошибается - тот и проигрывает", - сказал после матча Семин, комментарий которого приводит пресс-служба "Ростова". "Крылья Советов" с 10 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" с шестью очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре самарский клуб 25 сентября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", ростовчане на день позже дома встретятся с грозненским "Ахматом".

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Также в субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Ахмат". Голы забили Реми Кабелла (41) и Владимир Ильин (44). На 66-й минуте матча главный арбитр Иван Сиденков удалил с поля за две желтые карточки игрока "Ахмата" Зорана Нижича, а затем показал красную карточку главному тренеру "Краснодара" Виктору Гончаренко. Краснодарский клуб одержал победу в Грозном впервые с 10 августа 2017 года, когда "быки" выиграли со счетом 3:2. "Краснодар" вышел на пятую строчку в турнирной таблице с 13 очками в активе, "Ахмат занимает 11-е место, набрав 9 очков. В следующем туре краснодарцы 26 сентября примут "Сочи", "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с "Ростовом".