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Бокс

Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова в бою по правилам бокса

Поединок прошел в Москве
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова. Поединок по правилам бокса, прошедший в Москве на турнире организации смешанных единоборств (ММА) "Наше дело", закончился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Поединок прошел по правилам бокса и состоял из трех раундов по две минуты, соперники использовали перчатки ММА. За этот бой Емельяненко получит 10 млн рублей, Тарасов - 5 млн рублей.

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В активе 40-летнего Емельяненко 28 побед в ММА, восемь поражений и одна ничья, в профессиональном боксе - одна победа, ни одного поражения, одна ничья. В последний раз спортсмен выходил в октагон в июле прошлого года, проиграв соотечественнику Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

В апреле 2014 года в отношении Емельяненко было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании, в мае 2015 года он был осужден на 4,5 года и был досрочно освобожден в ноябре 2016 года. Александр является младшим братом Федора Емельяненко, бывшего чемпиона организации Pride, одного из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. В настоящий момент Федор Емельяненко выступает в Bellator.

31-летний Тарасов - видеоблогер, на своем канале в YouTube он рассказывает о боевых искусствах и своей жизни, также он - организатор зрелищных шоу. Является победителем Всероссийского турнира по рукопашному бою, чемпионом Санкт-Петербурга и мастером спорта по боевому самбо. В ММА на его счету 7 побед, в том числе над Вячеславом Дациком, и одно поражение.

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