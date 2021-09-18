Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова в бою по правилам бокса

Поединок прошел по правилам бокса и состоял из трех раундов по две минуты, соперники использовали перчатки ММА. За этот бой Емельяненко получит 10 млн рублей, Тарасов - 5 млн рублей.

В активе 40-летнего Емельяненко 28 побед в ММА, восемь поражений и одна ничья, в профессиональном боксе - одна победа, ни одного поражения, одна ничья. В последний раз спортсмен выходил в октагон в июле прошлого года, проиграв соотечественнику Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

В апреле 2014 года в отношении Емельяненко было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании, в мае 2015 года он был осужден на 4,5 года и был досрочно освобожден в ноябре 2016 года. Александр является младшим братом Федора Емельяненко, бывшего чемпиона организации Pride, одного из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. В настоящий момент Федор Емельяненко выступает в Bellator.

31-летний Тарасов - видеоблогер, на своем канале в YouTube он рассказывает о боевых искусствах и своей жизни, также он - организатор зрелищных шоу. Является победителем Всероссийского турнира по рукопашному бою, чемпионом Санкт-Петербурга и мастером спорта по боевому самбо. В ММА на его счету 7 побед, в том числе над Вячеславом Дациком, и одно поражение.