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Футбол в Италии

"Аталанта" обыграла "Салернитану" в чемпионате Италии. Миранчук вышел в стартовом составе

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Бергамо. Российский футболист был заменен в перерыве
Робин Гозенс ("Аталанта") и Франк Рибери ("Салернитана") EPA-EFE/MASSIMO PICA
Описание
Робин Гозенс ("Аталанта") и Франк Рибери ("Салернитана")
© EPA-EFE/MASSIMO PICA

ТАСС, 18 сентября. "Аталанта" на выезде обыграла "Салернитану" в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре на 75-й минуте забил Дуван Сапата. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

"Аталанта" поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков, "Салернитана" проиграла в четвертый раз подряд и занимает последнее, 20-е место, не набрав ни одного очка.

В следующем туре клуб из Бергамо 21 сентября примет "Сассуоло", "Салернитана" днем позднее дома сыграет с "Вероной".

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