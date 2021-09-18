Александр Емельяненко заявил, что продолжит выходить в ринг

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что продолжит радовать болельщиков и выходить в ринг. Об этом он заявил после поединка с блогером Артемом Тарасовым.

В субботу Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей в поединке по правилам бокса на турнире организации смешанных единоборств (ММА) "Наше дело".

"Я давал тебе меня бить, а сечка - это я сам себе кулаком ударил. Буду и дальше радовать вас победами и выходить в ринг, - сказал Емельяненко. - Тарасов бегал от меня, я даже не вспотел. Работал легко и не напрягался. А он бегал, как в легкой атлетике".

В активе 40-летнего Емельяненко 28 побед в ММА, восемь поражений и одна ничья, в профессиональном боксе - одна победа, ни одного поражения, одна ничья. В последний раз спортсмен выходил в октагон в июле прошлого года, проиграв соотечественнику Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.