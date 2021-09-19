Российская фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США

Бутырская: прогнозировать сезон на основе прокатов нельзя, но Трусова восхитила

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 216,80 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон (212,40), третьей стала американка Габриэлла Иццо (182,76).

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.