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Фигурное катание

Российская фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 216,80 балла
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на турнире серии "Челленджер" в американском Норвуде (штат Массачусетс).

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По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 216,80 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон (212,40), третьей стала американка Габриэлла Иццо (182,76).

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

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Фигурное катание
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