Карпин: конфликт с Дзюбой никак не влияет на его перспективы вызова в сборную России

ТАСС, 19 сентября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что его конфликт с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой никак не влияет на перспективы вызова футболиста в национальную команду. Об этом Карпин рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Карпина и Дзюбу связывают непростые личные отношения со времен совместной работы в московском "Спартаке". Главный тренер национальной команды не пригласил нападающего "Зенита" на сентябрьские матчи сборной России. Российские футболисты в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года сыграли вничью с хорватами (0:0), а также обыграли команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

"Дзюба был не готов, если проявит себя в "Зените" и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду, - сказал Карпин. - Есть ли личный конфликт между нами? Есть, но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста, имеет значение только его форма".

Дзюба в семи матчах текущего чемпионата России не забил ни одного мяча, сделав три результативные передачи. Сборная России в следующем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 8 октября примет команду Словакии.