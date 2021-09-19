"Монако" сыграл вничью с "Ниццей". Головин забил первый мяч в сезоне чемпионата Франции

ТАСС, 19 сентября. "Монако" на выезде сыграл вничью с "Ниццей" со счетом 2:2 в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

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Забитыми мячами в составе "Монако" отметились российский полузащитник Александр Головин (39-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (76, с пенальти). У "Ниццы" отличились Анри Делор (52) и Хишам Будауи (74). На 82-й минуте встречи нападающий "Ниццы" Амин Гуири не реализовал пенальти.

Головин был заменен на 73-й минуте, вместо него вышел Софиан Диоп.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник сборной России отметился первым результативным действием. Он провел четыре игры. Также Головин забил гол и сделал результативную передачу в матчах квалификации Лиги чемпионов и отметился голевым пасом в игре группового этапа Лиги Европы.

"Ницца" набрала 10 очков после пяти матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Монако" с пятью очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре "Монако" 22 сентября примет "Сент-Этьен", "Ницца" в этот же день на выезде сыграет с "Лорьяном".

В новость были внесены изменения (16:07 мск) - изменен заголовок, добавлены результат матча и турнирное положение.