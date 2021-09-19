Бывшего чемпиона мира по боксу Пакьяо выдвинули на пост президента Филиппин

ТАСС, 19 сентября. Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо выставил свою кандидатуру на участие в выборах президента страны в 2022 году. Комментарий спортсмена приводит агентство Reuters.

22 августа Пакьяо не сумел вернуть титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв обладателю титула кубинцу Йорденису Угасу решением судей.

"Я боец и всегда буду бойцом на ринге и за его пределами, - сказал 42-летний Пакьяо. - Я принимаю выдвижение кандидатом [от правящей партии ФДП-Лабан] в президенты Филиппин".

В настоящее время боксер является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, восемь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.