Жуков: шансы Непомнящего и Карлсена в матче за шахматную корону равны

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий имеет равные шансы на победу в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян в последнее время здорово прибавил. Видно, что он очень сосредоточился на шахматах, - сказал Жуков. - Думаю, что фаворита в предстоящем матче нет, он будет абсолютно равный. Будем все болеть за Яна, короне пора вернуться в Россию".