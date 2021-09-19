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Матч за мировую шахматную корону

Жуков: шансы Непомнящего и Карлсена в матче за шахматную корону равны

Почетный президент Олимпийского комитета России считает, что титулу чемпиона мира пора вернуться в Россию
Александр Жуков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Александр Жуков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий имеет равные шансы на победу в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян в последнее время здорово прибавил. Видно, что он очень сосредоточился на шахматах, - сказал Жуков. - Думаю, что фаворита в предстоящем матче нет, он будет абсолютно равный. Будем все болеть за Яна, короне пора вернуться в Россию".

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичКарлсен, МагнусМатч за мировую шахматную корону
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