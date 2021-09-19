Каноист Шамшурин стал бронзовым призером чемпионата мира

ТАСС, 19 сентября. Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 5 000 метров. Соревнования проходят в Копенгагене.

Шамшурин преодолел дистанцию за 23 минуты 30,18 секунды, проиграв победителю венгру Балашу Адольфу 21,55 секунды. Серебряную медаль завоевал немец Себастьян Брендель (+0,65).

Шамшурину 31 год, он является двукратным чемпионом мира. Также в его активе три победы на чемпионатах Европы.

На чемпионате мира в Копенгагене российские спортсмены завоевали три золотые и пять бронзовых медалей и занимают четвертое место в командном зачете. Лидируют венгры (4-8-4), вторыми идут белорусы (4-2-2), третьими - украинцы (3-1-1).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.