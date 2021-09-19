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Единая лига ВТБ

Баскетболисты УНИКСа стали бронзовыми призерами Суперкубка Единой лиги ВТБ

В матче за третье место казанский клуб обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 84:70
Баскетболисты УНИКСа Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Баскетболисты УНИКСа
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл со счетом 84:70 краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

Самым результативным игроком матча стал защитник Марио Хезонья из УНИКСа, набравший 27 очков. В составе краснодарского клуба больше всех очков в активе защитника Эрика Макколлума (19).

В прошедших в субботу полуфиналах УНИКС проиграл петербургскому "Зениту" (76:83), "Локомотив-Кубань" уступил ЦСКА (78:91). Финальная игра между ЦСКА и "Зенитом" состоится в воскресенье, начало - 19:00 мск.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон с этого турнира.

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