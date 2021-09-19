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Футбол в России

Рязанцев: победа над "Оренбургом" прибавит футболистам "Торпедо" сил и уверенности

"Торпедо" после игры стало единоличным лидером таблицы ФНЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Торпедо" получат уверенность и силу после победы над "Оренбургом" в матче 12-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев.

В воскресенье "Торпедо" дома обыграло "Оренбург" со счетом 2:1.

"Безусловно, это важная игра, центральный матч тура, мы обыграли прямого конкурента, думаю, что это добавит нам сил и уверенности, - сказал Рязанцев. - Мы не подсели после первого гола, просто "Оренбург" - классная команда, всегда так бывает, что инициатива переходит от одной команды к другой. Бывает, что команда после пропущенного гола удваивает энергию, чтобы реабилитироваться, но мы сыграли грамотно и увеличили преимущество. Во втором тайме, к сожалению, пропустили, но в целом неплохо".

"Торпедо" стало единоличным лидером таблицы ФНЛ, подопечные Александра Бородюка набрали 28 очков. "Оренбург" занимает второе место с 25 очками.

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