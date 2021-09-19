Сергей Иванов призвал регулярно проводить Суперкубок Единой лиги ВТБ

В воскресенье ЦСКА со счетом 81:73 обыграл в финале Суперкубка петербургский "Зенит". Бронзовым призером стал казанский УНИКС, который в матче за третье место оказался сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" (84:70).

"Это был первый Суперкубок, но он показал, что его надо делать регулярным и вносить в календарь. Понятно, что другого времени в календаре не будет - только это время. В любом случае это мы будем обсуждать на следующем совете лиги с клубами", - сказал Иванов.

Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон с этого турнира.