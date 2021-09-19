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Единая лига ВТБ

Ватутин отметил, что уровень Суперкубка Единой лиги ВТБ был очень высоким

По словам президента ЦСКА, делать выводы о готовности команды после победы в турнире еще рано
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА получили интересный опыт в матчах за Суперкубок Единой лиги ВТБ, уровень турнира очень серьезный. Об этом ТАСС рассказал президент армейцев Андрей Ватутин.

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ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 81:73 в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. В матче за третье место казанский УНИКС переиграл в воскресенье краснодарский "Локомотив-Кубань" (84:70).

"Это интересный опыт. Знаю, что организаторы думают, как изменить турнир в следующем. В любом случае здорово, что кубок состоялся. Уровень очень серьезный, учитывая, что три из четырех команд играют в Евролиге", - сказал Ватутин.

"Традиционно, если ЦСКА выигрывает такой турнир, то это воспринимается как должное, а если нет - то как тревожный звонок. Но звонок не прозвенел, - сказал Ватутин. - Это последний товарищеский турнир, впереди матчи сезона, но делать выводы о готовности команды рано. Она еще в поиске игры", - добавил президент ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон с этого турнира.

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