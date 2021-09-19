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Биатлон

Биатлонисты Бабиков и Латыпов заразились энтеровирусом на сборах в Сочи

Тренер сборной отметил, что это происходит не впервые

ТАСС, 19 сентября. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусной инфекцией на сборах в Сочи. Об этом сообщил старший тренер мужской российской сборной Юрий Каминский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Сами сборы проходят неплохо, - сказал Каминский. - Очень много раз мы собирались здесь летом, но каждый раз они сопровождались энтеровирусной инфекцией, которую на этот раз подхватили Бабиков и Латыпов".

Новый сезон Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября.

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