Корстин: проведение Суперкубка Единой лиги ВТБ популяризирует баскетбол

Турнир прошел на "ВТБ-Арене" в Москве. В финале ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 81:73. В матче за третье место казанский УНИКС переиграл краснодарский "Локомотив-Кубань" (84:70). В полуфинале в субботу ЦСКА обыграл железнодорожников (91:78), "Зенит" оказался сильнее УНИКСа (83:76).

"Считаю, что Суперкубок прошел на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших партнеров и спонсоров, особенно "Московский спорт", с которыми мы совместно провели это событие. Мы традиционно проводим Матч звезд, а Суперкубок - еще одно наше знаковое мероприятие. Тем самым мы продвигаем Лигу ВТБ и популяризируем наш любимый вид спорта", - сказала Корстин.

Генеральный директор подчеркнула, что для Единой лиги важны и Матч звезд, и Суперкубок, но это турниры разного формата. "Матч звезд - это шоу, а Суперкубок - это все-таки спортивная история в рамках подготовки к сезону, где четыре лучшие команды лиги борются за титул в формате "Финала четырех". Может быть это еще не официальные матчи, но команды уже всерьез воспринимают эти игры", - отметила она.

"Сегодня на паркете была отчаянная борьба. К сожалению, лидер "Зенита" Шабазз Напьер в финале против ЦСКА получил травму в самом начале матча. Если бы он играл, то финальная игра могла бы сложиться по-другому, было бы больше накала. Но ЦСКА победил заслуженно, с чем их можно поздравить", - сказала Корстин.