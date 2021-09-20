Сборная Италии в седьмой раз выиграла чемпионат Европы по волейболу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная Италии по волейболу победила команду Словении в финальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в польском Катовице.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11) в пользу итальянских волейболистов. Ранее в матче за третье место сборная Польши обыграла команду Сербии (3-0).

Итальянцы выиграли чемпионат Европы в седьмой раз (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005), больше титулов только у сборной СССР (12). Сборная Словении не разу не побеждала на чемпионах Европы, серебро стало для словенцев третьим, ранее они играли в финале в 2015 и 2019 годах.

Сборная России выигрывала турнир в 2013 и 2017 годах, текущий розыгрыш финалисты олимпийского турнира в Токио покинули, проиграв в четвертьфинале команде Польши (0-3).

Чемпионат Европы проходил в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Европейское первенство проводится каждые два года.