Дебютная победа на выезде. "Динамо" впервые обыграло "Сочи" в гостях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двумя воскресными матчами продолжилась программа восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 1:0, а "Нижний Новгород" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" - 2:3.
Перед матчем "Сочи" - "Динамо" стало известно, что голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, а также защитник Диего Лаксальт не примут участие в игре. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер", что футболисты посреди недели получили травмы. "На следующей неделе будем понимать, на какой срок ребята выбыли из строя", - сказал немецкий специалист.
Игра стартовала с быстрого гола полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. На 12-й минуте Себастьян Шиманьский отобрал мяч у Кристиана Нобоа и покатил его на Захаряна, который с линии штрафной пробил в левый от себя угол. 18-летний Захарян забил пятый мяч в РПЛ, в более молодом возрасте забить пять голов в премьер-лиге удавалось только полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву, который на момент достижения был младше Захаряна на 20 дней. После гола обе команды создавали обоюдоострые моменты, но забить в первом тайме больше не удалось.
После перерыва "Сочи" имел хороший шанс отыграться, однако после удара нападающего Матео Кассьерры свою команду спас голкипер "Динамо" Игорь Лещук. Бело-голубые ответили голом Николы Моро на 70-й минуте, но главный арбитр матча Василий Казарцев благодаря помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил взятие ворот. Позже полузащитник хозяев Жоаозиньо попал в перекладину после прямого удара со штрафного, клуб в итоге не смог сравнять счет.
"Боевая игра со множеством единоборств"
После игры главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на онлайн-конференции отметил, что команде не хватило точности в завершающей стадии атак. "Очень обидно и досадно, допустили ошибку, хотя об этом очень много говорили, что первые минуты важны, и в этой зоне должны быть аккуратны, - сказал он. - Тем не менее после пропущенного гола создавали, комбинировали, находили решения. Единственное - не хватило точности в завершающих ударах и передачах. Может быть, спокойствие и хладнокровие помешало нам сегодня забить гол".
"Острые моменты у наших ворот были созданы из наших ошибок, защитники играли где-то неточно, рискованно, соперник использовал эти моменты в своих быстрых атаках. "Динамо" показало то, на что мы и рассчитывали, хорошие и быстрые футболисты. Гости играли после забитого гола по счету, но тем не менее мы достаточно создавали и достаточно было ситуаций, когда мы могли сравнять счет", - добавил наставник "Сочи".
Шварц после игры заявил, что гордится самоотдачей своих подопечных. "Сегодня была боевая игра со множеством единоборств, - сказал тренер, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо". - Я горжусь самоотдачей ребят и тем, как команда боролась, наши футболисты проявили себя с лучшей стороны, показали свой боевой характер. У нас была непростая неделя после поражения от "Нижнего Новгорода" [в прошлом туре со счетом 1:2], в ходе которой были три травмы. Я счастлив, что нам удалось одержать первую победу на стадионе "Фишт" и взять три очка в матче с таким серьезным соперником".
"Динамо" впервые обыграло "Сочи" в гостях, в прошлом сезоне сочинцы победили со счетом 2:0, в позапрошлом команды сыграли вничью со счетом 1:1.
"Динамо" с 16 очками вышло на вторую строчку турнирной таблицы, "Сочи" располагается на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем туре москвичи 26 сентября примут казанский "Рубин", "Сочи" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".
Первая победа "Арсенала" при Божовиче
В другом матче воскресенья "Арсенал" на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 3:2. Тульский клуб одержал первую победу после назначения на пост главного тренера команды черногорца Миодрага Божовича. Ранее туляков возглавлял Дмитрий Парфенов. "Арсенал" победил впервые с 7 августа, когда дома обыграл самарские "Крылья Советов".
В составе хозяев голы забили Николай Калинский (9-я минута) и Алексей Козлов (86), у гостей отличились Горан Чаушич (17, 90+4) и Евгений Марков (45+1).
"На этой неделе команду много критиковали. "Арсенал" давно не выигрывал на выезде, мы понимали, что пора, но знали, что будет очень трудно, ведь играли с очень хорошей, организованной командой. "Нижний Новгород" в матче с нами показал качественный футбол, но в концовке нам повезло. Для нас очень важны эти очки, чтобы поймать уверенность и раскрепоститься, у нас есть хорошие исполнители, и я надеюсь, что мы будем играть лучше и лучше", - сказал после игры Божович, комментарий которого приводит пресс-служба "Нижнего Новгорода".
"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Арсенал" располагается на 13-й позиции с 8 очками в активе. В следующем туре "Нижний Новгород" 27 сентября примет ЦСКА, "Арсенал" в этот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".
Восьмой тур РПЛ стартовал в субботу тремя матчами. "Уфа" на своем поле обыграла подмосковные "Химки" (3:2), самарские "Крылья Советов" дома победили "Ростов" (4:2), "Краснодар" на выезде оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:0). Тур завершится в понедельник играми "Урал" - "Локомотив", "Рубин" - "Зенит" и ЦСКА - "Спартак".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|12-8
|16
|3
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|4
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|5
|Рубин
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|9
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|11-14
|8
|13
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|14
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|15
|Химки
|8
|1
|3
|4
|8-15
|6
|16
|Урал
|7
|0
|2
|5
|2-13
|2