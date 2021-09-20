Дебютная победа на выезде. "Динамо" впервые обыграло "Сочи" в гостях

Перед матчем "Сочи" - "Динамо" стало известно, что голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, а также защитник Диего Лаксальт не примут участие в игре. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер", что футболисты посреди недели получили травмы. "На следующей неделе будем понимать, на какой срок ребята выбыли из строя", - сказал немецкий специалист.

Игра стартовала с быстрого гола полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. На 12-й минуте Себастьян Шиманьский отобрал мяч у Кристиана Нобоа и покатил его на Захаряна, который с линии штрафной пробил в левый от себя угол. 18-летний Захарян забил пятый мяч в РПЛ, в более молодом возрасте забить пять голов в премьер-лиге удавалось только полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву, который на момент достижения был младше Захаряна на 20 дней. После гола обе команды создавали обоюдоострые моменты, но забить в первом тайме больше не удалось.

После перерыва "Сочи" имел хороший шанс отыграться, однако после удара нападающего Матео Кассьерры свою команду спас голкипер "Динамо" Игорь Лещук. Бело-голубые ответили голом Николы Моро на 70-й минуте, но главный арбитр матча Василий Казарцев благодаря помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил взятие ворот. Позже полузащитник хозяев Жоаозиньо попал в перекладину после прямого удара со штрафного, клуб в итоге не смог сравнять счет.

"Боевая игра со множеством единоборств"

После игры главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на онлайн-конференции отметил, что команде не хватило точности в завершающей стадии атак. "Очень обидно и досадно, допустили ошибку, хотя об этом очень много говорили, что первые минуты важны, и в этой зоне должны быть аккуратны, - сказал он. - Тем не менее после пропущенного гола создавали, комбинировали, находили решения. Единственное - не хватило точности в завершающих ударах и передачах. Может быть, спокойствие и хладнокровие помешало нам сегодня забить гол".

"Острые моменты у наших ворот были созданы из наших ошибок, защитники играли где-то неточно, рискованно, соперник использовал эти моменты в своих быстрых атаках. "Динамо" показало то, на что мы и рассчитывали, хорошие и быстрые футболисты. Гости играли после забитого гола по счету, но тем не менее мы достаточно создавали и достаточно было ситуаций, когда мы могли сравнять счет", - добавил наставник "Сочи".