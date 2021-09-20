{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дебютная победа на выезде. "Динамо" впервые обыграло "Сочи" в гостях

Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась победой московской команды со счетом 1:0
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двумя воскресными матчами продолжилась программа восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 1:0, а "Нижний Новгород" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" - 2:3.

На эту тему
"Динамо" обыграло "Сочи" и вышло на второе место в таблице РПЛ
"Динамо" обыграло "Сочи" и вышло на второе место в таблице РПЛ

Перед матчем "Сочи" - "Динамо" стало известно, что голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, а также защитник Диего Лаксальт не примут участие в игре. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер", что футболисты посреди недели получили травмы. "На следующей неделе будем понимать, на какой срок ребята выбыли из строя", - сказал немецкий специалист.

Игра стартовала с быстрого гола полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. На 12-й минуте Себастьян Шиманьский отобрал мяч у Кристиана Нобоа и покатил его на Захаряна, который с линии штрафной пробил в левый от себя угол. 18-летний Захарян забил пятый мяч в РПЛ, в более молодом возрасте забить пять голов в премьер-лиге удавалось только полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву, который на момент достижения был младше Захаряна на 20 дней. После гола обе команды создавали обоюдоострые моменты, но забить в первом тайме больше не удалось.

После перерыва "Сочи" имел хороший шанс отыграться, однако после удара нападающего Матео Кассьерры свою команду спас голкипер "Динамо" Игорь Лещук. Бело-голубые ответили голом Николы Моро на 70-й минуте, но главный арбитр матча Василий Казарцев благодаря помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил взятие ворот. Позже полузащитник хозяев Жоаозиньо попал в перекладину после прямого удара со штрафного, клуб в итоге не смог сравнять счет.

"Боевая игра со множеством единоборств"

После игры главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на онлайн-конференции отметил, что команде не хватило точности в завершающей стадии атак. "Очень обидно и досадно, допустили ошибку, хотя об этом очень много говорили, что первые минуты важны, и в этой зоне должны быть аккуратны, - сказал он. - Тем не менее после пропущенного гола создавали, комбинировали, находили решения. Единственное - не хватило точности в завершающих ударах и передачах. Может быть, спокойствие и хладнокровие помешало нам сегодня забить гол".

"Острые моменты у наших ворот были созданы из наших ошибок, защитники играли где-то неточно, рискованно, соперник использовал эти моменты в своих быстрых атаках. "Динамо" показало то, на что мы и рассчитывали, хорошие и быстрые футболисты. Гости играли после забитого гола по счету, но тем не менее мы достаточно создавали и достаточно было ситуаций, когда мы могли сравнять счет", - добавил наставник "Сочи".

' YouTube/Матч ТВ'

Шварц после игры заявил, что гордится самоотдачей своих подопечных. "Сегодня была боевая игра со множеством единоборств, - сказал тренер, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо". - Я горжусь самоотдачей ребят и тем, как команда боролась, наши футболисты проявили себя с лучшей стороны, показали свой боевой характер. У нас была непростая неделя после поражения от "Нижнего Новгорода" [в прошлом туре со счетом 1:2], в ходе которой были три травмы. Я счастлив, что нам удалось одержать первую победу на стадионе "Фишт" и взять три очка в матче с таким серьезным соперником".

"Динамо" впервые обыграло "Сочи" в гостях, в прошлом сезоне сочинцы победили со счетом 2:0, в позапрошлом команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Динамо" с 16 очками вышло на вторую строчку турнирной таблицы, "Сочи" располагается на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем туре москвичи 26 сентября примут казанский "Рубин", "Сочи" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".

Первая победа "Арсенала" при Божовиче

В другом матче воскресенья "Арсенал" на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 3:2. Тульский клуб одержал первую победу после назначения на пост главного тренера команды черногорца Миодрага Божовича. Ранее туляков возглавлял Дмитрий Парфенов. "Арсенал" победил впервые с 7 августа, когда дома обыграл самарские "Крылья Советов".

На эту тему
"Арсенал" одержал первую победу в чемпионате России после возвращения Божовича
"Арсенал" одержал первую победу в чемпионате России после возвращения Божовича

В составе хозяев голы забили Николай Калинский (9-я минута) и Алексей Козлов (86), у гостей отличились Горан Чаушич (17, 90+4) и Евгений Марков (45+1).

"На этой неделе команду много критиковали. "Арсенал" давно не выигрывал на выезде, мы понимали, что пора, но знали, что будет очень трудно, ведь играли с очень хорошей, организованной командой. "Нижний Новгород" в матче с нами показал качественный футбол, но в концовке нам повезло. Для нас очень важны эти очки, чтобы поймать уверенность и раскрепоститься, у нас есть хорошие исполнители, и я надеюсь, что мы будем играть лучше и лучше", - сказал после игры Божович, комментарий которого приводит пресс-служба "Нижнего Новгорода".

"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Арсенал" располагается на 13-й позиции с 8 очками в активе. В следующем туре "Нижний Новгород" 27 сентября примет ЦСКА, "Арсенал" в этот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".

' YouTube/Матч ТВ'

Восьмой тур РПЛ стартовал в субботу тремя матчами. "Уфа" на своем поле обыграла подмосковные "Химки" (3:2), самарские "Крылья Советов" дома победили "Ростов" (4:2), "Краснодар" на выезде оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:0). Тур завершится в понедельник играми "Урал" - "Локомотив", "Рубин" - "Зенит" и ЦСКА - "Спартак".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит752016-817
2Динамо851212-816
3Сочи850312-615
4Локомотив743012-615
5Рубин742112-514
6Краснодар841314-913
7Нижний Новгород832311-1111
8Спартак73138-710
9ЦСКА731310-810
10Крылья Советов831410-1110
11Ахмат83059-149
12Уфа822411-148
13Арсенал822412-178
14Ростов813410-176
15Химки81348-156
16Урал70252-132

 

Теги
Российский футбол
НХЛ
Хоккеист "Коламбуса" Чинахов забросил 6 шайб в трех играх тренировочного лагеря новичков
В ночь на понедельник российский нападающий оформил хет-трик в матче с "Детройтом" (7:3)
Читать полностью