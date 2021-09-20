Хоккеист "Коламбуса" Чинахов забросил 6 шайб в трех играх тренировочного лагеря новичков

В ночь на понедельник "Коламбус" одержал победу над "Детройтом" со счетом 7:3, Чинахов оформил хет-трик. До этого российский форвард забросил шайбу в матче с "Торонто" (4:3) и дважды отличился в игре с "Далласом" (5:3).

"Коламбус" объявил о подписании контракта с Чинаховым в начале мая. Россиянину 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету 7 очков (5 голов + 2 результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 он провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).